YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor'da çifte transfer

Konyaspor'da çifte transfer

28.01.2022 20:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil-beyazlı kulüp, Alberk Koç ve Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Alberk Koç ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Uğurcan Yazğılı'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Alberk Koç ve Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı.

Açıklamada, Alberk Koç'un sezon sonuna kadar kiralandığı ve oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Uğurcan Yazğılı ile de 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdiGenç kadın, ''Henüz çok erken'' dedi! Hiç acımadan bu hale getirdi
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
Mevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma TörenleriMevlana'nın 748. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Anahtar Kelimeler:
transfer Çaykur Rizespor Adanaspor

Konya Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:27
Sabah
07:51
Öğle
13:08
İkindi
15:51
Akşam
18:15
Yatsı
19:34
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.