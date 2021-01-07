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Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 07.01.2021 18:34 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında 10 Ocak Pazar günü deplasmanda Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Şut ve gol çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Kocaeli Stadı'nda saat 13.30'da oynanacak Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasını hakem Serkan Tokat yönetecek.

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