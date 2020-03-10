Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic, Serkan Kırıntılı, Selim Ay ve Mücahit Atalay katılmazken, Volkan Fındıklı ile Erdon Daci ise takımdan ayrı çalıştı.

