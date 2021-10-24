Konyaspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmanda, Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı.



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