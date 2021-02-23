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Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

23.02.2021 18:54 | Son Güncelleme:
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Konyaspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cuma günü sahasında Gaziantep ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışması ve 6'ya 6 oyun ile devam eden idman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Musa Çağıran, Jesse Sekidika, Marin Anicic ve Alper Uludağ katılmazken, Volkan Fındıklı ve Levan Shengelia ise fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

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