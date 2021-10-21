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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

21.10.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda gerçekleşti.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, şut çalışmasının ardından yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Futbolculardan Jose Mpoku ve Nafican Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.

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