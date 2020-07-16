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Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 16.07.2020 21:34 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında 19 Temmuz Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.

Tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Alper Uludağ, Guilherme Sitya ise antrenmana katılmadı.

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