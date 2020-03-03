YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

KONYA HABERLERİ  | 03.03.2020 14:58 | Son Güncelleme

Konyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Pas, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Antrenmana, tedavisi süren Farouk Miya katılmazken, Deni Milosevic ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim''Zımba gibi uyanır, eşimi beklerim'
Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı!
Anahtar Kelimeler:
antrenman btc turk yeni malatyaspor Futbol İttifak Holding Konyaspor Kaycık Tesisleri

En Çok Okunan Yerel Haberler

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

İyi Parti Milletvekili Ataş: "Ben Suriyelileri göndereceğim dediğimde ırkçılıkla suçlamışlardı"

Okul bahçesine kuş evi

Okul bahçesine kuş evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Kartepe’ye göl manzaralı kahvaltı evi

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Başkan Akgün: “Bu millet bizi denize döker”

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Kayseri'de TOKİ'nin inşa edeceği 550 konut için kuralar çekildi

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut: "Hak ettiğimiz bir mağlubiyet aldık"

Konya Namaz Vakitleri 3 Mart Salı

İmsak
05:52
Sabah
07:12
Öğle
13:07
İkindi
16:19
Akşam
18:52
Yatsı
20:07

Konya Nöbetçi Eczaneler 3 Mart Salı

Mavi Eczanesi
Karatay
Belviranlı Eczanesi
Selcuklu
Çağlar Eczanesi
Selcuklu
Kılınçarslan Eczanesi
Selcuklu
Metropol Eczanesi
Selcuklu
Zühre Olgun Eczanesi
Selcuklu
Ermenek Eczanesi
Meram
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 24 ilde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, aralarında muvazzafların da bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Başkan Altay ve Pekyatırmacı’dan Bera Holding’in Konya’daki üretim tesislerine ziyaret

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Bülent Korkmaz, Konyaspor ile ilk antrenmanına çıktı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Başkan Altay, AK Parti İl Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

Konya’da ağaca çarpan otomobil devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.