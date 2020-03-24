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Konyaspor'dan Albayrak ile Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

KONYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:36 | Son Güncelleme

Konyaspor'dan Albayrak ile Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

Konyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak ile sarı-kırmızılı futbol takımının teknik direktörü Fatih Terim için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Galatasaray Kulübü 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Sayın başkanın ve değerli eşinin bu badireyi atlatacağına eminiz. Dualarımız sizinle." ifadelerine yer verildi.

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim içinse, "Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Fatih Terim’e ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede güzel haberler alabilmeyi ümit ediyoruz." şeklinde paylaşımda bulunuldu.

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