Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bir başka personelin ise şüpheli durumda olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

