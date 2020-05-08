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Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

KONYA HABERLERİ  | 08.05.2020 01:08 | Son Güncelleme

Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

İttifak Holding Konyaspor Kulübü, tesislerinde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Fenerbahçe Kulübü için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yeşil-beyazlı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü çalışanlarından birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bir başka personelin ise şüpheli durumda olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.
Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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