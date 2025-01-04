Konyasporlu futbolcular taraftarın önüne gidip yemin etti! "Vallahi Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaştı. Ev sahibi ekibin mücadeleyi 2-1 kazandığı maçtan sonra Konyaspor tribünlerinden takıma tepki vardı.
Alanya'ya gelen Konya taraftarı maç sonunda takımına tepki göstermek için herkesi tribüne çağırdı.
Konyasporlu futbolcular maç sonunda deplasman tribününe giderek taraftarına söz verdi. Takımın kaptanlarından Yusuf Erdoğan, "Fenerbahçe’yi vallahi yeneceğiz. Söz.” dedi. Tecrübeli oyuncunun o sözleri sosyal medyada gündem oldu.
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