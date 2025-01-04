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Konyasporlu futbolcular taraftarın önüne gidip yemin etti! "Vallahi Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.01.2025 09:42
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Alanyaspor, sahasına oynadığı maçta konuk ettiği Konyaspor'u her iki yarının başında attığı gollerle mağlup etmeyi başardı. Konyasporlu futbolcular maç sonunda deplasman tribününe giderek Fenerbahçe maçı için galibiyet sözü verdi.

Konyasporlu futbolcular taraftarın önüne gidip yemin etti! "Vallahi Fenerbahçe'yi yeneceğiz"

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile TÜMOSAN Konyaspor karşılaştı. Ev sahibi ekibin mücadeleyi 2-1 kazandığı maçtan sonra Konyaspor tribünlerinden takıma tepki vardı.

TÜM TAKIMI DEPLASMAN TRİBÜNÜNE ÇAĞIRDILAR

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Alanya'ya gelen Konya taraftarı maç sonunda takımına tepki göstermek için herkesi tribüne çağırdı.

"VALLAHİ FENERBAHÇE'Yİ YENECEĞİZ"

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Konyasporlu futbolcular maç sonunda deplasman tribününe giderek taraftarına söz verdi. Takımın kaptanlarından Yusuf Erdoğan, "Fenerbahçe’yi vallahi yeneceğiz. Söz.” dedi. Tecrübeli oyuncunun o sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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