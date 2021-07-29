YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Konyasporlu Skubic: "Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum"

Konyasporlu Skubic: "Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum"

29.07.2021 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyasporlu Skubic: "Taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum"

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Nejc Skubic, yeni sezonda taraflarıyla buluşmak için can attığını belirtti.

Skubic, kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erzurum'da sürdürdükleri yeni sezon hazırlıklarının iyi geçtiğini aktardı.

Yeni sezonda başarılı bir performans sergilemeyi amaçladıklarını dile getiren Skubic, şunları kaydetti:

"Takımımızla iyi bir atmosfer yakaladık. Bu durum antrenmanlara da yansıyor. Önümüzdeki sezon için maç maç hedef koyacağız. Bu sezon geçen sezona göre daha başarılı bir performans yakalamak istiyoruz. Elbette taraftarlarımızın varlığına çok ihtiyacımız var. Geçen sene onlarsız çok zor bir sezon geçirdik. Kendi adıma şunu söylemeliyim ki bu sezon taraftarımızla maçlara çıkmak için can atıyorum."

​​​​​​​

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Hepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyalarıHepsi Cumhuriyet döneminden bu yana özenle korunuyor! İşte Atatürk'ün kişisel eşyaları
Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ettiHatayspor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam etti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Erzurum Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
03:21
Sabah
05:04
Öğle
12:26
İkindi
16:20
Akşam
19:39
Yatsı
21:15

Erzurum Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Yıldızkent Kavşak Eczanesi
Palandoken
Burak Eczanesi
Yakutiye
Yılmaz Eczanesi
Palandoken
Özpolat Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.