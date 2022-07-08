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Konyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı çalışmaları tamamlandı

08.07.2022 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı çalışmaları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Erzurum'daki ikinci etap kamp hazırlıklarını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde toplanan yeşil-beyazlı takım, ikinci etap kampını oynadığı hazırlık maçıyla sonlandırdı.

Erzurum'da 28 Haziran'dan bu yana sezon hazırlıklarını gerçekleştiren ve kentten ayrılan Konyaspor, çalışmalarına 10 Temmuz Pazar günü Konya'da devam edecek.

Konyaspor, ikinci etap kamp programında, antrenmanlarının yanı sıra Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçları oynadı.

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