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Konyaspor'un "Yeşil Tribün" projesi, Fatih Karagümrük maçında devam ediyor

27.04.2022 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konyaspor'un "Yeşil Tribün" projesi, Fatih Karagümrük maçında devam ediyor

İttifak Holding Konyaspor'un hayata geçirdiği "Yeşil Tribün" projesi, VavaCars Fatih Karagümrük maçında devam edecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, stadyumun Güney Üst C bloğunda yer alacak Yeşil Tribün'ün, 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında taraftara ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Projeye katılmak isteyenlerin, 5 adet plastik ya da cam atık şişeyi Stadyum Passolig Gişesi yanına kurulan çevre standına bırakmaları gerekiyor. Atık şişeleri teslim edenler, stant görevlisinden alacakları makbuz ile maç biletini yükletebilecek. Maçı Yeşil Tribün'de izlemek isteyenlerin, 27, 28 ve 29 Nisan'da 11.00-17.00 saatlerinde 5 adet pet ya da cam şişeyi teslim etmeleri zorunludur. Projeye dahil olmak isteyen taraftarlarımızın, Konyaspor Passolig Kartı sahibi olması gerekiyor."

Açıklamada ayrıca Konyaspor'un, Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğu ifade edildi.

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