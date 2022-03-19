Konya'ya inen leylekler belediye ekiplerince balıkla besleniyor

Konya'da göç sırasında olumsuz hava şartlarından etkilenerek şehir merkezine inen leyleklere belediye ekiplerince balık veriliyor.

Baharın müjdecisi olarak nitelendirilen ve havaların ısınmaya başlamasıyla yurda gelen leylekler, Konya'daki fırtına nedeniyle kent merkezindeki boş arazilerde görülüyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri leyleklere yiyecek dağıtırken acil müdahalede kullanılan hayvan ambulansı "Canbulan" da bölgede hazır bekletiliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, son yılların en soğuk mevsiminin yaşandığını, olumsuz hava şartlarından etkilenen doğadaki tüm canlılara kucak açtıklarını belirtti.

- "Fırtına devam ettiği sürece misafirlerimizi besleyeceğiz"

Göç esnasında Konya semalarından geçerken fırtınaya yakalanan ve şehir merkezine inmek zorunda kalan leyleklerin beslenmesini sağladıklarını aktaran Altay, "Misafirlerimiz, fırtınanın dineceği süreye kadar şehrimizde konaklayacak. Belediye olarak biz de aç kalmamaları için leylekleri balıkla besliyoruz. Fırtına devam ettiği sürece misafirlerimizi beslemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz"

Kente inen leylekleri ekmek ve suyla besleyen vatandaşlardan Zeki Tuncer de belediye ekiplerine teşekkür etti.

Leyleklerin dün araziye indiğini anlatan Tuncer, "İlk önce ne yapacağımızı bilemedik ama sonra ekmek ve su verdik. Bugün de belediye ekipleri balık getirdi. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Leylekler ayrılıncaya kadar beslemeye devam edeceğiz." dedi.

