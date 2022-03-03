Konya'yı çevre illere bağlayan kara yollarından bazılarında araçların geçişine izin verilmiyor

Konya'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle şehirler arası ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi yüzünden bazı kara yollarında ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Konya-Afyonkarahisar kara yolunda yoğun sis ve trafik kazaları nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.
Konya-Aksaray kara yolunun iki yönü de tipi dolayısıyla araçların geçişine kapatıldı.
Konya-Karapınar kara yolunda da kar yağışı ve tipi yüzünden çekici türü araçlar ile yolcu otobüslerinin geçişine izin verilmiyor.
Kentin çıkışındaki kontrol noktalarında görevli polis ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz