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Kooperatifin 43 yıllık başkanı korona virüse yenildi

MANİSA HABERLERİ  | 31.12.2020 12:58 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesine 43 yıldır Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunan Halil Gündüz Karaoğlan 26 gündür tedavi gördüğü korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.Alaşehir’de 43 yıldır aralıksız olarak Alaşehir Esnaf ve Sanatkarla Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdüren 2 çocuk babası 80 yaşındaki Halil Gündüz Karaoğlan tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi’nde bu sabaha karşı saat 02.00’da hayatını kaybetti.

Kooperatifin 43 yıllık başkanı korona virüse yenildi

Manisa’nın Alaşehir ilçesine 43 yıldır Alaşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığı görevinde bulunan Halil Gündüz Karaoğlan 26 gündür tedavi gördüğü korona virüse yenilerek hayatını kaybetti.
Alaşehir’de 43 yıldır aralıksız olarak Alaşehir Esnaf ve Sanatkarla Kredi ve Kefalet Kooperatifi başkanlığını sürdüren 2 çocuk babası 80 yaşındaki Halil Gündüz Karaoğlan tedavi gördüğü Alaşehir Devlet Hastanesi’nde bu sabaha karşı saat 02.00’da hayatını kaybetti. Asri mezarlıkta toprağa verilen Gündüz Karaoğlan 43 yıllık başkanlığı süresince başta sağlık, eğitim alanları olmak üzere değişik alanlarda yaptığı yardımlar, bıraktığı eserlerle tanınırken, Karaoğlan’ın ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu.

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