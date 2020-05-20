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Kooperatifleşen kadınlar ev yemeklerini kazanca dönüştürdü

KIRIKKALE HABERLERİ  | 20.05.2020 11:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde kurulan Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye 7 kadın, mutfaklarında yapmaya alışkın oldukları leziz ev yemekleriyle hem kendilerine hem de ilçedeki kadınlara gelir kapısı açtı - Kooperatif başkanı Zehra Tonga: - "Burası 7 kadına ve dışarıdan alacağımız insanlara ekmek kapısı olacak. Burada aile ortamında gibiyiz. Ortamımız, yerimiz çok güzel. Çok memnunuz"

MUHAMMET FATİH GÖKMEN - Kırıkkale Valiliği öncülüğünde kurulan Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi'ne üye 7 kadın, ev yemekleriyle aile bütçesine katkı sağlıyor.

Keskin ilçesinde kadınların kurduğu kooperatif, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kaymakamlık tarafından tahsis edilen yerde açılmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üretime başlayamadı.

Kadınlar salgın sürecinde alınan tedbirler sayesinde kısa bir süre önce dönüşümlü olarak çalışmalara başladı.

"Sosyal mesafe" kuralını da dikkate alarak üretim yapan 7 kadın, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlardan gelen tatlı, mantı, dolma, makarna, yufka ve diğer siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Kadınlar, yaptıkları ev yemekleriyle hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de ekonomik gelir elde ediyor.

Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Zehra Tonga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kooperatifin Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in girişimleriyle açıldığını anlattı.

Açılıştan sonra koronavirüs süreci dolayısıyla işlerine ara vermek zorunda kaldıklarını belirten Tonga, "Şimdi bayram için hazırlıklar yapıyoruz. Mantı, tatlı, dolma gibi ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Hem sipariş üzerine hem de normal satış yapmak için üretim yapıyoruz. İlçemize faydalı olmak istiyoruz. Keskinli kadınlara bir hareket gelsin, para kazansınlar, öz güvenimiz artsın istiyoruz. Amacımız bu. İnsanlara faydalı olalım" diye konuştu.

- "Burada aile ortamında gibiyiz"

Tonga, kooperatifte vatandaşların talep ettiği her türlü ev yemeğini ve tatlıları yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Üretime 7 kadın olarak devam ettiklerini aktaran Tonga, şunları söyledi:

"İhtiyaç olursa dışarıdan yevmiye ile kadın çağırıyoruz. Buranın açılmasında emeği olan valiliğimize, kaymakamlığımıza, belediye başkanlığımıza ve tüm ilgililere teşekkür ederiz. Hepsinden Allah razı olsun. Bize bu imkanları sağladılar. Burası 7 kadına ve dışarıdan alacağımız insanlara ekmek kapısı olacak. Burada aile ortamında gibiyiz. Ortamımız, yerimiz çok güzel. Çok memnunuz."

- "Kendi ayağımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz"

Kooperatif üyesi kadınlardan Fatma Pala da böyle bir yerde bulunmanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getirdi.

Kadınlar olarak uzun zamandır bu kooperatifi çok istediklerini aktaran Pala, şunları kaydetti:

"Keskin dışındaki hemşehrilerimizden de çok güzel yorumlar geliyor. Kadınlar olarak çok memnunuz. Şimdilik kendi ayağımızın üzerinde durmaya çalışıyoruz ama ileride ekonomik anlamda çok faydasını göreceğimize inanıyoruz."

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