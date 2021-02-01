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Kooperatiften esnafa 625 bin TL’lik destek

01.02.2021 12:22 | Son Güncelleme:
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Kooperatiften esnafa 625 bin TL’lik destek

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 2 bin 500 üyeye toplamda 625 bin TL’lik destek verdiklerini açıkladı.Ayhan Baş, korona virüsü (Kovid-19) salgınında zor günler geçiren esnafa yardımda bulunmak adına çalışmaların yapıldığını söyledi.

Fatsa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ayhan Baş, 2 bin 500 üyeye toplamda 625 bin TL’lik destek verdiklerini açıkladı.
Ayhan Baş, korona virüsü (Kovid-19) salgınında zor günler geçiren esnafa yardımda bulunmak adına çalışmaların yapıldığını söyledi. Bu kapsamda üyeleri olan 2 bin 500 esnafa, kişi başı 250 TL’lik alışveriş kartı verildiğini ifade eden Baş, yapılan yardımın toplamda 625 bin TL’ye ulaştığını aktardı. Pandemi döneminde daha önce de esnafa belirli desteklerde bulunduklarını ve Madeni Eşyalar Odası’na kayıtlı basit usul esnafların defter kayıt ücretlerinde yüzde 50 indirim yaptıklarını hatırlatan Başkan Baş, bu kapsamda akaryakıtta indirim anlaşması yapıldığını dile getirdi. Zor durumda olan esnaflar için alışveriş kartı vermenin bir nebze de olsa rahatlatacağına inandıklarını kaydeden Başkan Baş, “Yönetim kurulu arkadaşlarımla paylaştım ve onların desteğini aldım. Ardından bölge müdürümü aradım ve durumu anlattım. Kooperatifimizin Birlik Bölge Başkanı Yüksel Kaya da projeyi oldukça beğendi. Öte yandan Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da süreçte yanımızda oldu ve bu şekilde güzel bir yola çıktık” dedi.
Alışveriş kartlarını dağıttıklarını kaydeden Başkan Ayhan Baş, “2 bin 500’e yakın üyemize dağıtmak için 250 TL’lik alışveriş kartıyla esnafımızı dolaştık ve kartlarımızı dağıttık. 250 lira kulağa az gelebilir ancak birçok esnaf için güzel bir destek. 2 bin 500 üyeye 250 liradan toplamda 625 bin TL değerinde destekte bulunduk” şeklinde konuştu.

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