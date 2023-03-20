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Kop Dağı Geçidinde kar ve tipiden ulaşımda aksamalar yaşandı

20.03.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayının sonlarına doğru Bayburt-Erzurum kara yolu üzerinde bulunan 2409 rakımlı Kop Dağı Geçidinde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kop Dağı Geçidinde kar ve tipiden ulaşımda aksamalar yaşandı

Kardan kapanan yol ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Bayburt şehir merkezinde sulu kar yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu. Baharı bekleyen Bayburtlular yüksek kesimlerde yeniden kara kışı yaşadı. Kop Dağı Geçidinde kar ve tipiden gece saatlerinde yol ulaşıma kapandı. Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, araçların geçişine bir süre izin vermedi. Araçlar Bayburt tarafından Aşağı Kop Köyü, Erzurum tarafından Aşkale çıkışında yol açılıncaya kadar bekletildi.

Kapanan Bayburt-Erzurum kara yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Meteorolojiden yapılan açıklamada yağmur yağışı ve yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklı birkaç gün süreceği belirtildi.


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