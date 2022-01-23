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Kop Dağı yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşların akınına uğradı

23.01.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kop Dağı yarıyıl tatilinin başlamasıyla vatandaşların akınına uğradı

Bayburt'ta, 2 bin 409 rakımda yer alan Kop Dağı Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde, yarıyıl tatilinin başlamasıyla yoğunluk yaşanıyor.

Doğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan güzergahta yer alan kayak merkezine gelen vatandaşlar, tatilin keyfini kayak yaparak çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Hüseyin Durğut, AA muhabirine, yarı yıl tatiline girilmesiyle kayak merkezinde özellikle çocukların yoğunluk oluşturduğunu söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır kayak yaptığını belirten Durğut, "Bayburt için gerçekten güzel bir tesis. Bütün hemşehrilerimizi, çevre illerden misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Hafta sonları ve yarıyıl tatilinin vazgeçilmezi Kop Dağı Kayak Merkezi'miz. Güzel zaman geçiriyoruz. Boş vakitlerimizde burada spor yapmak gerçekten çok güzel bir duygu." dedi.

İlkokul öğrencisi Ela Köklüce de karne hediyesi olarak ailesinin kendisini kayak yapmaya getirdiğini ifade ederek, eğlenceli zaman geçirdiğini ve yeni arkadaşlar edindiğini anlattı.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi Yusuf Akbal ise kayak merkezinde keyifli vakit geçirdiğini ve yeni öğrendiği kayak sporunu çok sevdiğini kaydetti.

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