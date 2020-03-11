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Köpeğe çarpıp kaçan sürücü plakayı yerde unuttu

MUĞLA HABERLERİ  | 11.03.2020 17:51 | Son Güncelleme

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, üniversite öğrencilerinin baktığı Pars isimli köpeğe çarpan sürücü kaçtı.Çarpmanın etkisiyle plakası düşen aracın şoföründen öğrenciler şikayetçi oldu.Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, üniversite öğrencilerinin baktığı Pars isimli köpeğe çarpan sürücü kaçtı.
Çarpmanın etkisiyle plakası düşen aracın şoföründen öğrenciler şikayetçi oldu.
Olay Muğla’nın Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre bir ilaç şirketine ait olan 34 BTC 572 plakalı araç şoförü Pars isimli köpeğe çarpıp kaçtı. Çarpmanın etkisiyle köpek yaralanırken, aracın plakası da yere düştü. İki öğrencinin baktığı köpek apartman sakinleri tarafından kliniğe götürülerek tedavi altına alındı. Sağ ön ve sağ arka ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek ile ilgili öğrencilerin kaçan sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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