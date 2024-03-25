Köpeğe eziyet eden kişi gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’nde bir şahsın sahibi olduğu köpeğine eziyet ettiği bölgedeki vatandaşın ihbarı üzerine tespit edildi. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Ayvalık İlçe Jandarma Komutanlığınca şüpheli, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıs hakkında Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddelerine aykırı davranmaktan 7 bin 216 TL İdari para cezası uygulandı. Yaralı köpek Ayvalık Belediyesi’ne bağlı veterinerlere teslim edildi.

