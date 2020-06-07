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Köpeği başka köpeklerin saldırısı sonucu ölen iş yeri sahibi şikayetçi oldu

KARABÜK HABERLERİ  | 07.06.2020 23:40 | Son Güncelleme

Köpeği başka köpeklerin saldırısı sonucu ölen iş yeri sahibi şikayetçi oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki bir iş yerine ait kümes hayvanlarını korumakla görevli "Barut" isimli köpeğin sahibi, hayvanının başka köpekler tarafından öldürüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

Karıt Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerine ait kümes hayvanlarına saldıran ve 13 hayvanı telef eden 3 köpek, kümes hayvanlarını korumakla görevli Barut'a da saldırdı.

Yaklaşık 10 dakikalık bir boğuşma sonucu Barut'u öldüren 3 köpek kaçtı. Köpeğinin öldüğünü gören iş yeri sahibi Berkan Aydın, güvenlik kameralarını izledi.

Köpeğinin başka köpeklerin saldırısına uğradığını ve kümes hayvanlarının da telef olduğunu gören Aydın, polisi arayarak saldırgan köpeklerin sahiplerinden şikayetçi oldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, saldırgan köpeklerin sahiplerini ulaşabilmek için çalışma başlattı.

Berkan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barut'un tavuklarını koruduğunu söyledi.

Tavuklarının daha önce de telef edildiğini ve bu nedenle köpeğini tavukların yanında bıraktığını anlatan Aydın, "Köpeğim boğularak öldürülmüş, şikayetçiyim." dedi.

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