’Köpeği bilerek ezdi’ iddiası

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre sokak köpeği otomobil ile ezilerek telef edildi. İlçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde iddiaya göre bir şahıs tarafından bir sokak köpeği önce yolda kovalandı, sonra aynı şahıs kumsala geçen köpeği otomobiliyle ezdi.

Telef olan köpeğin yanına diğer sokak köpekleri gelerek onu bir an olsun yalnız bırakmayıp, yanına da kimseyi yaklaştırmadı.

Olayı gören Nergis Ekşi, "Asi Nehri bölgesinde haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarını besliyorum. Bugün bir otomobil bu köpeği bayağı bir kovaladı. Köpek sahile çıkınca, o da sahile çıkarak onu ezip telef etti. Köpeğin yanına gittiğimde telef olmuştu. Bu araç sanki daha önce köpeği takip ediyormuş gibi çünkü özellikle o köpeğin üstüne giderek ezip uzaklaştı. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum bu olayların yaşanmaması adına gerekli yerlere başvurular yaptım. Böyle olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

