YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. ’Köpeği bilerek ezdi’ iddiası

’Köpeği bilerek ezdi’ iddiası

21.11.2023 10:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir şahsın köpeği kovaladığı ve köpeği otomobiliyle bilerek ezdiği iddia edildi.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde iddiaya göre sokak köpeği otomobil ile ezilerek telef edildi. İlçeye bağlı Meydan Mahallesi’nde iddiaya göre bir şahıs tarafından bir sokak köpeği önce yolda kovalandı, sonra aynı şahıs kumsala geçen köpeği otomobiliyle ezdi.

Telef olan köpeğin yanına diğer sokak köpekleri gelerek onu bir an olsun yalnız bırakmayıp, yanına da kimseyi yaklaştırmadı.
Olayı gören Nergis Ekşi, "Asi Nehri bölgesinde haftanın belirli günlerinde sokak hayvanlarını besliyorum. Bugün bir otomobil bu köpeği bayağı bir kovaladı. Köpek sahile çıkınca, o da sahile çıkarak onu ezip telef etti. Köpeğin yanına gittiğimde telef olmuştu. Bu araç sanki daha önce köpeği takip ediyormuş gibi çünkü özellikle o köpeğin üstüne giderek ezip uzaklaştı. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum bu olayların yaşanmaması adına gerekli yerlere başvurular yaptım. Böyle olayların bir daha yaşanmasını istemiyoruz" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptıBalıkesir’de çocuklar etkinlik dolu tatil yaptı
Nemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildiNemrut Kalderası’nın yeni müdavimleri tespit edildi
Yunusemre kendi elektriğini üretecekYunusemre kendi elektriğini üretecek
Anahtar Kelimeler:
Hatay

Hatay Namaz Vakitleri 21 Kasım Salı

İmsak
05:48
Sabah
07:11
Öğle
12:26
İkindi
15:09
Akşam
17:32
Yatsı
18:49
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

"Kalçamdan köpek balığı ısırdı" dedi! 'Kurgu mu gerçek mi?'

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Taklidini yaptı! Şimdi aynı cezaevindeler...

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Öğretmen ve 17 yaşındaki öğrencisinin ilişki ifşa edildi! Aile isyan etti

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.