YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı

Köpeği darbederek öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı serbest bırakıldı

18.06.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpeği demir çubukla darbeden K.I. (49) ile İ.I. (79) "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri konularak salıverildi - İki zanlı, köpeğin sahibinin şikayeti üzerine kamera kayıtların incelenmesinin ardından gözaltına alınmıştı

KOCAELİ (AA) - Dilovası ilçesinde fabrikanın bahçesine giren köpeği demir çubukla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi serbest kaldı.

Fabrikanın bahçesine giren köpeğin demir çubukla öldürülmesi olayına ilişkin dün gözaltına alınan K.I. (49) ile İ.I'nın (79) jandarmadaki işlemi tamamlandı.

Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince, haklarında "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol tedbiri konularak salıverildi.

- Olay

Köseler Mahallesi'ndeki Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün bir fabrikanın bahçesine giren Ç.A'ya ait "Danua" cinsi bir köpek ile buradaki başka bir köpek arasında boğuşma yaşanmıştı.

Duruma müdahale eden çevredekiler "Danua" cinsi köpeği, demir çubukla darbetmişti.

Olay yerine gelen Dilovası Belediyesinden veterinerler, köpeğin öldüğünü belirlemişti.

Köpeğin sahibi Ç.A'nın şikayeti üzerine ilk önce K.I, çevredeki kameralara ait kayıtların incelenmesinin ardından da İ.I. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kocaeli merkezli "geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı" operasyonunda 9 kişi tutuklandıKocaeli merkezli "geri dönüşüm malzemelerinin usulsüz satışı" operasyonunda 9 kişi tutuklandı
İzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar ettiİzmir'de 2 çocuğunu öldüren polis intihar etti
Karne alacağı gün toprağa verildiKarne alacağı gün toprağa verildi

Kocaeli Namaz Vakitleri 18 Haziran Cumartesi

İmsak
03:22
Sabah
05:22
Öğle
13:06
İkindi
17:06
Akşam
20:41
Yatsı
22:31
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

En sıcak gün! Güneşi gören plajlara koştu

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.