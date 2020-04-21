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Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 21.04.2020 23:11 | Son Güncelleme

Köpeğin araca zarar vermesinden dolayı çıkan kavgada dayısı ve kuzenini öldürdü

Kahramanmaraş'ta bir kişi, köpeğin araca zarar vermesinden dolayı dayısı ve kuzenini silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Maksutlu Mahallesi'nde A.E. (35) ve F.E. (27) ile İ.A (62) ile İ.A (19) arasında köpeğin araca zarar vermesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine olayı görüp kavgaya karışan E.A (35), dayısı A.E (42) ile kuzeni F.E'yi (28) silahla vurdu. Ağır yaralanan iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Dayı ve yeğinin cenazeleri Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, bir süre sonra silahıyla birlikte yakalandı.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin mahallede güvenlik önlemi aldı.

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Kahramanmaraş ölü Silahlı Kavga

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