Köpeğinden kaçan kedinin ölümüne yol açan kişiye para cezası verildi

İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da köpeğini gezdirirken, bir sokak kedisinin yüksekten düşerek ölmesine neden olan şahsa idari işlem uygulandı.

Yenidoğan Mahallesi Emintaş Sanayi Sitesi'nde Y.D. gezdirdiği köpeğiyle bir sokak kedisinin üzerine doğru yürümeye başladı.

Köpekten korkan kedi, sitedeki korkuluklara tırmanarak kaçmaya çalıştı. Köpekten korkan kedi, yüksekten düşerek öldü.

Yaşanan olay bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu görüntüleri sosyal medya hesabından izleyen Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel'in talimatıyla köpeğin sahibi Y.D'ye Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'nde idari işlem yapılarak para cezası verildi.

