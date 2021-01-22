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Köpeğini ezen otomobil sürücüsünden şikayetçi oldu

22.01.2021 18:17 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Bafra ilçesinde evinden köpekleriyle birlikte iş yerine giderken bir aracın ezdiği yavru köpek telef oldu.

Samsun’un Bafra ilçesinde evinden köpekleriyle birlikte iş yerine giderken bir aracın ezdiği yavru köpek telef oldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken köpeğin sahibi, kaçan sürücüden şikayetçi oldu.
Olay, Büyükcami Mahallesi Hacıhafız Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Balakçı köpekleriyle birlikte evinden iş yerine giderken karşı yönden gelen K.B’nin kullandığı 55 JU 001 plakalı otomobil sürücüsü yavru köpeğe çarptı. Aracından inen K.B. tekrar aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Otomobilin çarptığı yavru köpek telef oldu. Hikmet Balakçı polisi arayarak olay yerinden ayrılan sürücüden şikayetçi oldu. Balakçı, ölen köpeğini alarak evinin bahçesinde kazdığı mezara defnetti. Ölen yavru köpeğin annesi ise evin bahçesinde kazılan mezarının başından uzun süre ayrılamadı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giderek sürücüden şikayetçi olan Hikmet Balakçı, “Hava güzel diye köpeklerim ve yavrularıyla birlikte evimden iş yerime giderken karşıdan çok süratli bir araç geliyordu. Araca el ettim yavaşlaması için yavaşlamadı. Tam gaz gelerek yanımda gelen yavruyu araç altına aldı. Durdu sonra geri gitti hayvanı kafasından ezdi. İlk durduğunda geri gitmeseydi ölmeyecekti. Sonra aracına binerek çekti gitti. Bu candır. Ben iki üç aydır ben yemeden onları yediriyorum. Hayvana değer vermeyen cenneti göremez. Polisi aradım geldiler resmini çektim, şikayetçi oldum. İlk dursaydı kurtulabiliyordu. Duyarsız davranışından ve aracıyla geri gelmesiyle arka teker kafasını ezdi, kaybettik. Şu an defnettik çok üzgünüm” dedi.

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