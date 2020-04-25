YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Köpeğini vurdu, hayvanseverler kurtardı

Köpeğini vurdu, hayvanseverler kurtardı

BURSA HABERLERİ  | 25.04.2020 22:13 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahibi tarafından vurulduğu iddia edilen köpek hayvanseverler tarafından bulunarak kurtarıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde sahibi tarafından vurulduğu iddia edilen köpek hayvanseverler tarafından bulunarak kurtarıldı. Havyanseverler köpeğin sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Gencali Mahallesi’nde Askeri Hara civarında bulunan tarlada bekçi köpeği iddiaya göre sahibi tarafından buldu. Hayvanseverler tarafından bulunan köpek Gemlik Belediyesi Umurbey Barınağı’nda ameliyata alındı. Göğüs ve boyun bölgesinden vurulan köpeğin sahibi ile alakalı, Gemlikli hayvanseverler suç duyurusunda bulundu. Köpeğin sahibinin civvcivlerini yediği için köpeği vurduğu iddia edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattıFahriye Evcen ilk kez açıkladı! Gerçeği anlattı
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Anda Kardeşe Vefa Derneği umut olmaya devam ediyor

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Büyükşehirden Sefa Yavuza vefa

Fırsatçılara sıkı takip

Fırsatçılara sıkı takip

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Aftan çıkıp sokakta yaşayan vatandaşa yardım gecikmedi

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Üreticiye ’’Yonca’’ tohumu dağıtıldı

Bursa Namaz Vakitleri 25 Nisan Cumartesi

İmsak
04:30
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler25 Nisan Cumartesi

152 Evler Eczanesi
Yildirim
Çakırhamam Eczanesi
Osmangazi
Haşim Eczanesi
Osmangazi
İstanbul Eczanesi
Nilufer
Meriç Eczanesi
Osmangazi
Okan Eczanesi
Nilufer
Ortapazar Eczanesi
Osmangazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Bursalı tekstilci korona virüsüne yenik düştü

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Aile Boyu Masörler Dünyaya Açıldı

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Kırsalda Kadın Fotoğrafları Şiirle Buluştu

Fıstık çamı, orman köylüsünün gelirini üçe katlayacak

Fıstık çamı, orman köylüsünün gelirini üçe katlayacak

İmam kocadan eşe penis tepkisi

İmam kocadan eşe penis tepkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.