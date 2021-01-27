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Köpeğinin sopayla dövüldüğünü iddia etti

27.01.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.Edinilen bilgiye göre, İskoç asıllı dernek başkanı Edna Ballentyne (71), sokak kedilerine mama bıraktığı sırada komşusunun sokak köpeğine şiddet uyguladığını iddia etti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde Hayvan Destek ve Eğitim Derneği (HAYDED) Başkanı, bakımını yaptığı sokak köpeğinin komşusu tarafından sopayla dövüldüğünü öne sürerek, suç duyurusunda bulunacağını belirtti.
Edinilen bilgiye göre, İskoç asıllı dernek başkanı Edna Ballentyne (71), sokak kedilerine mama bıraktığı sırada komşusunun sokak köpeğine şiddet uyguladığını iddia etti. Yaralanan köpeği veterinere götüren Ballentyne, komşusunun elinden köpeği kurtardığını söyledi. Komşusunun köpeğe vurduğunda hayvanın yere yığıldığını anlatan Ballentyne, "Dernek olarak sokak hayvanları için mücadele ediyoruz. Yaşadığım olay nedeniyle çok üzgünüm. Bir daha bu gibi olaylar yaşanmasın istiyoruz" dedi.
Dernek Başkan Yarımcısı Baha Ünsal ise olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti. Sokak hayvanlarıyla ilgili gönüllülerle çalıştıklarını belirten Ünsal, sokak hayvanların koruyucusu olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

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