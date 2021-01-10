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Köpek dövüştüren şahsa 26 bin TL para cezası

10.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Sivas’ta tavuk çiftliğinde köpek dövüştüren şahsa 26 bin 55 lira idari para cezası uygulanırken, 5 adet Kangal cinsi köpeğe ise el konuldu.Edinilen bilgilere göre olay, Uzuntepe Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi.

Sivas’ta tavuk çiftliğinde köpek dövüştüren şahsa 26 bin 55 lira idari para cezası uygulanırken, 5 adet Kangal cinsi köpeğe ise el konuldu.
Edinilen bilgilere göre olay, Uzuntepe Mahallesinde bulunan bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Tavuk çiftliğinde bulunan köpeklerin dövüştürüldüğü ve hayvanlara eziyet edildiği ihbarı üzerine Sivas Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevre Doğa ve Hayvan Koruma (HAYDİ) ekipleri harekete geçti. Çiftlikte bulunan F.N. isimli şahsın sosyal medya incelemesinde, Çaki isimli köpeği dövüştürdüğü anlaşıldı. Çaki isimli köpekle birlikte çiftlikte bulunan 5 adet Kangal cinsi köpek, Sivas Belediyesi ve Doğa Koruma Milli Parklar görevlilerince bulunduğu yerden alınarak el konuldu. El konulan köpekler hayvan barınağına götürüldü. Hayvanları dövüştüren ve kötü muamelede bulunan F.N. isimli şahsa Hayvanları Koruma Kanununa istinaden hayvan başı 5 bin 211 TL olmak üzere toplamda, 26 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

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