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  4. Köpek ırkları yarışması sona erdi

Köpek ırkları yarışması sona erdi

AYDIN HABERLERİ  | 19.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen, 1’inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması sona erdi.Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupaları Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Gürol Turhan tarafından verildi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından düzenlenen, 1’inci Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması sona erdi.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupaları Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Gürol Turhan tarafından verildi. Kuşadası ve Aydın Büyükşehir desteğiyle Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşadası Uluslararası Irk Standartları Yarışması yapıldı . kapalı Pazar yerinde yapılan Yarışmaya, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Macaristan ve Yunanistan’dan sahipleriyle birlikte toplam 422 köpek katıldı. Irklarına ve yaşlarına göre farklı klasmanlarda ringe çıkan köpekler, hakemler tarafından 2 gün boyunca Uluslararası Kinoloji Federasyonu’nun belirlediği standartlar doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutuldu. ’Kangal’ ve ’Akbaş’ gibi yerli ırkların yanında ’Terrier’, ’Alman Spitz’, ’Malta köpeği’, ’Chihuahua’ gibi türlerin de hünerlerini sergilediği yarışmanın ilk gününde BIS (Şovun en iyisi) Kategorisi’nde Australian Shepherd ırkı ’Aiden Ford’ isimli köpek birinci, Bichon Frise ırkı ’Luxury Love’ isimli köpek ikinci, Wom Entferntland ırkı ’Macho’ isimli köpek üçüncü oldu. Aynı kategoride ikinci gün yapılan yarışmada ise birincilik kürsüsüne yine ’Aiden Ford’ isimli köpek çıktı. İkinciliği Alabay ırkı ’Josh Smyma’, üçüncülüğü ise İngiliz Pointer cinsi ’Jhonson Di Astro Vente’ isimli köpek elde etti. Dereceye giren köpeklerin sahiplerine kupalarını Kuşadası Belediyesi Başkan Vekili Funda Şenol, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Belediye Meclis Üyeleri Hasan Çelik ve Gürol Turhan verdi.

Yarışmaya gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirten Türkiye Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Başkanı Ümit Özkanal, "Öncelikle Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’ne bize verdikleri destekten ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu tür yarışmaları düzenlemekteki amacımız köpek ırklarını daha iyi yerlere getirmek. Köpeklerin iyi dereceler alması bizi mutlu ediyor. Bu da gösteriyor ki son on yıl içerisinde köpek ırklarında bir ilerleme kaydetmişiz. İnsanlar daha çok bilinçlenmeye başlamış. Bu Türkiye adına da sevindirici durum" diye konuştu.

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