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Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu

İHA İHA
23.02.2024 08:49 | Son Güncelleme:
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı.

Köpek saldırısına uğrayan kadının bacağında yarık oluştu

Olay, yaklaşık 10 gün önce Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı. Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, “Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın” dedi.

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