YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

HAKKARİ HABERLERİ  | 30.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Hakkari’ye getirilen güvenlik güçlerine ait yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi.Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine sağlık taraması için getirilen iki yavru köpek, gerekli sağlık taramaları ve aşıları yapıldıktan sonra ilçeye geri gönderildi.

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

Hakkari’nin Çukurca ilçesinden Hakkari’ye getirilen güvenlik güçlerine ait yavru köpekler sağlık taramasından geçirildi.
Çukurca ilçesinde güvenlik güçleri tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine sağlık taraması için getirilen iki yavru köpek, gerekli sağlık taramaları ve aşıları yapıldıktan sonra ilçeye geri gönderildi. Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, ilçeden getirilen iki yavru can dostun genel sağlık taramaları ve aşılarını yaptıklarını belirterek, başıboş veya sahipli can dostlara yönelik sağlık taramalarının ise devam ettiğin belirttiler.

Köpek yavruları sağlık taramasından geçti

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Yüksekova’da birçok ev sular altında kaldıYüksekova’da birçok ev sular altında kaldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Varto’da cuma namazı top sahasında kılındı

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Aksaz Sosyal Tesisleri yeni sezona hazırlanıyor

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Kuşadası’da Cuma namazında vatandaşlara maske dağıtıldı

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Tütüncü yapımı tamamlanan cemevini inceledi

Hakkari Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
02:56
Sabah
04:39
Öğle
12:08
İkindi
15:59
Akşam
19:26
Yatsı
21:02

Hakkari Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Semdinli
Zap Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

Valilik SYDV ekipleri bayramda da sevindirdi

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Zabıta ekipleri hayvan sahiplerini uyardı

Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.