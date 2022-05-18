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Köpekleri besleyen kadının darbedilmesinin şüphelisi adli kontrolle serbest

18.05.2022 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Köpekleri besleyen kadının darbedilmesinin şüphelisi adli kontrolle serbest

Ankara'da sahipsiz köpekleri besleyen kadının darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çayyolu Mahallesi 2661. Sokak'ta sahipsiz köpekleri beslemek isteyen Mine Metya H'yi darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan E.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Ankara 3. Sulh Ceza Hakimi, sorgunun ardından şüpheliyi adli kontrolle serbest bıraktı.

Çayyolu Mahallesinde bir iş yerinin önünde sokak köpeğini beslemek isteyen Devlet Tiyatrosu Oyuncusu Mine Metya H. ile iş yeri sahibi A.K. ve oğlu E.K. arasında tartışma çıkmıştı. Darbedilen kadın, A.K. ve E.K'den şikayetçi olmuştu.

E.K, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

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