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Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.12.2020 19:50 | Son Güncelleme

Köpeklerin yaraladığı karaca Ormanya'da tedavi altına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde köpeklerin saldırdığı karaca, Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda tedavi altına alındı.

Kocakaymaz Mahallesi'nde ormanlık alanda köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı civardaki çiftçiler kurtardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaralı karaca, ekiplerce Ormanya'ya götürüldü.

Vücudunda açık yaralar bulunan karacaya, doğal yaşam parkı yerleşkesindeki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde müdahalede bulunuldu.

Karacanın bir süre gözlem altında tutulacağı, iyileşmesinin ardından doğal ortama salınacağı öğrenildi.

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