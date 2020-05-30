YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA HABERLERİ  | 30.05.2020 17:27 | Son Güncelleme

Köpeklerini gezdiren çifte kedinin saldırması güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'da, köpeklerini gezintiye çıkaran çiftin bir kedinin saldırısına uğraması ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan Nilüfer Korkmaz ile eşi, köpeklerini gezdirmek için dışarıya çıktı. Çift, site içerisinde yürüdükleri sırada köpeklerine bir kedi saldırdı.

Köpeklerini korumaya çalışan çifte de saldıran kedi, bir süre sonra ortadan kayboldu.

Yaşananlar sitedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Nilüfer Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeklerini gezdirdikleri sırada çocukların "Kedi geliyor" diye bağırmaya başladığını söyledi.

Ne olduğunu anlayamadan bir kedinin saldırısına uğradıklarını aktaran Korkmaz, "Kedinin saldırısı nedeniyle elimizde ayağımızda çizikler oluştu. Öğrendiğimiz kadarıyla kedinin yavruları varmış. Annelik iç güdüsüyle böyle davranmış olabilir." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...Köye kapı yaptılar, çevresini telle çevirdiler! Sebebi ise...
Demir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt ettiDemir çelik fabrikası işçi çıkarmayacağını taahhüt etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Emet ilçesine Tavşanlı’dan gelen tali yollar kapatıldı

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Balık çiftliğini koruyan köpeği yaraladılar, somon balıklarını çaldılar

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Müdür Başyiğit, okul binası inşaatında incelemelerde bulundu

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Hakkari'de arıcılar, bölgeye gelen tilkiyi elleriyle besliyor

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Kumru kuşu balkona yuva yaptı

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Hızlı Tren projesi hızla ilerliyor

Antalya Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:33
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:16
Yatsı
21:51

Antalya Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Ertekin Eczanesi
Muratpasa
Kotan Eczanesi
Muratpasa
Kumbul Eczanesi
Muratpasa
Meltem Mert Eczanesi
Muratpasa
Tuana Eczanesi
Muratpasa
Yeşilbahçe Eczanesi
Muratpasa
Demirgül Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Muratpaşa'da Açık Havada Sinema Keyfi

Baba-oğul vurularak öldürüldü

Baba-oğul vurularak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.