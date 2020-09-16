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Köpekten kaçan kadına minibüs çarptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.09.2020 16:38 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Besni ilçesinde köpekten kaçmaya çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Mahallesinde arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Ayşe Ç., isimli kadına köpek saldırdı.

Adıyaman’ın Besni ilçesinde köpekten kaçmaya çalışan kadın, minibüsün çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Yenikent Mahallesinde arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Ayşe Ç., isimli kadına köpek saldırdı. Köpeğin saldırısından kaçmaya çalışan ve yola çıkan Ayşe Ç’ye, Besni istikametine gelmekte olan ve ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 44 HL 531 plakalı Ford marka minibüs çarptı. Kazada yaralanan Ayşe Ç., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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