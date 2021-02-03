YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Uşak
  4. Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

03.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uşak’ta köpekten korktuğu için karşı kaldırıma koşarken yola fırlayan çocuğa, elektrikli bisiklet çarptı.

Uşak’ta köpekten korktuğu için karşı kaldırıma koşarken yola fırlayan çocuğa, elektrikli bisiklet çarptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre olay Durak Mahallesi’ne bağlı Yörük Hamza Sokak üzerinde Gazi Mustafa Kemal İlk Okulu önünde gerçekleşti. Yabancı uyruklu M.A. (9) kaldırımda yürürken yanına gelen köpekten korktu. Korkmasıyla birlikte köpekten kaçarak karşı kaldırıma koşarak yola atladı. O sırada bir restoranda paket servisi yapan C.M. karşıya geçmek isteyen M.A.’ya elektrikli bisikletiyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle M.A. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çocuk, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken sürücü C.M. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü çiftten evlilik sürprizi! Ünlü çiftten evlilik sürprizi!
Okuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişmeOkuldaki iğrenç olay hakkında yeni gelişme
1/

Uşak Namaz Vakitleri 3 Şubat Çarşamba

İmsak
06:36
Sabah
08:00
Öğle
13:21
İkindi
16:08
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Uşak Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Çarşamba

Göksel Eczanesi
Merkez
Masal Diyarı Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Uşak ECZANELER
Uşak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Datça’da öğretim görevlisi evinde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Bacadan kopan parçalar aracın üzerine düştü

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Zabıta Memuru Gümüş, Kütahya’nın gururu oldu

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Kayserispor, Paz ve Sabovic’i açıkladı

Diğer Haberler

Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

Köpekten korkan çocuğa elektrikli bisiklet çarptı

Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsası

Uşakspor, sosyal medya hesabından motivasyon klibi yayınladı

Uşakspor, sosyal medya hesabından motivasyon klibi yayınladı

Uşak’ta Aile Atölyesi açıldı

Uşak’ta Aile Atölyesi açıldı

Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Uşakspor, Ankara Demirspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.