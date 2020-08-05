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Köprüde zincirleme trafik kazası

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.08.2020 16:42 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, adını sık sık yaşanan kazalarda duyuran Karaali Köprüsünde zincirleme trafik kazası meydana geldi.7 aracın birbirine girdiği kazada şans eseri yaralanma yaşanmadı.Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç bir birine girdi.Kaza sonrasında trafik akışında aksamalar yaşanırken olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme başlattı.

Köprüde zincirleme trafik kazası

Adıyaman’da, adını sık sık yaşanan kazalarda duyuran Karaali Köprüsünde zincirleme trafik kazası meydana geldi.
7 aracın birbirine girdiği kazada şans eseri yaralanma yaşanmadı.
Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Karaali Köprüsü üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç bir birine girdi.Kaza sonrasında trafik akışında aksamalar yaşanırken olay yerine gelen trafik ekipleri inceleme başlattı. Kazada her hangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken araçlar yoldan kaldırılmasında sonra trafik normal akışına döndü.

Köprüde zincirleme trafik kazası

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