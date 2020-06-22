YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. ’Köprüden biri atladı’ ihbarı polisi alarma geçirdi

’Köprüden biri atladı’ ihbarı polisi alarma geçirdi

SAMSUN HABERLERİ  | 22.06.2020 14:15 | Son Güncelleme

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’bir gencin köprüden atladığı’ ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü’nden 25 yaşındaki gencin atladığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti.

’Köprüden biri atladı’ ihbarı polisi alarma geçirdi

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ’bir gencin köprüden atladığı’ ihbarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.
Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Köprüsü’nden 25 yaşındaki gencin atladığı yönünde ihbar alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Gencin telefonunun kapalı olduğu, ailesinin büyük panik yaşadığı ve ailenin şüphelenerek durumu polise bildirdiği öğrenildi.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlamayınca bölgeden ayrıldı.
Kayıp olduğu iddia edilen gencin her yerde arandığı bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecekUygulama bugün başladı! Belirli illerde maske takmayana 900 TL ceza kesilecek
Kimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahaleKimse kabul etmiyordu! 156 kiloluk kadına hayati müdahale

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vali Makas, jandarma kontrol noktalarında incelemede bulundu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Vekiller depremden hasar gören köylerde depremzedelerin dertlerine ortak oldu

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya, 15 ayı değerlendirdi

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Iğdır’da sarı altın hasadı başladı

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Gelinlik ve damatlık yerine hakem forması giydiler

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Karacasu’da gece avına 8493 lira ceza kesildi

Samsun Namaz Vakitleri 22 Haziran Pazartesi

İmsak
02:53
Sabah
04:55
Öğle
12:42
İkindi
16:42
Akşam
20:18
Yatsı
22:11

Samsun Nöbetçi Eczaneler22 Haziran Pazartesi

Erturan Eczanesi
Ilkadim
Güneş Eczanesi
Ilkadim
Ketenci Eczanesi
Ilkadim
Çiğdem Eczanesi
Atakum
Sevinç Eczanesi
Atakum
Tekkeköy Eczanesi
Tekkekoy
Bayrak Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

74 yıllık semerci ustası kalbine yenik düştü

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Samsun’da otomobil takla attı

Samsun’da otomobil takla attı

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

Polisler yaralı karacayı kurtarmak için seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.