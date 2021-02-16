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Köprüden Yeşilırmak’a atladı, ekipler kurtardı

16.02.2021 22:22 | Son Güncelleme:
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Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarihi köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi tarihi köprüden atlayarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan vatandaşı kurtarmak için polis, itfaiye ve zabıta ekipleri seferber oldu.
Olay, Çarşamba ilçesi tarihi köprü üzerinde 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen K.Y., Çarşamba Tarihi Köprüsü üzerinden kendisini Yeşilırmak Nehri’ne bıraktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ve polisler geldi.
İtfaiye ekipleri, emniyet güçleri ve zabıta ekiplerinin büyük uğraşlar sonucunda Yeşilırmak Nehri’nden çıkarttığı K.Y., yapılan ilk müdahalelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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