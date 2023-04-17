Köprülü kavşak için 221 mezar nakledildi

Şehir merkezindeki trafik sorununu çözmeye çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Beyazgül’ün önem verdiği projeleri birer birer hayata geçiriyor. Şehrin şehir içi ulaşımının nefes almasını sağlayan ekipler, yeni projelere de hızlı başlıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Balıkayağı Bulvarında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte Şanlıurfa’ya bir köprülü kavşak daha kazandırılıyor.

Köprülü kavşak projesinin yapılacağı ilçe girişindeki Karaköprü Aile Mezarlığında Fethi Kabir işlemi tamamlandı. Fethi Kabir işlemi tamamlanan mezarlıktaki mezarlar aileler ve görevlerin gözetiminde başka mezarlıklara nakledildi.

Ailelerin gözetiminde yapılan nakiller de 221 mezar yeni yerine taşındı. Mezarlıkların taşınmasıyla birlikte mezarlık alanında yol genişletme çalışması başlatıldı. Mezarlık içerisinde bulunan ağaçlar özenle yerlerinde makinalar aracılığıyla çıkartılarak başka alanlarda kullanılmak üzere park ve bahçelere nakledildi.

Balıkayağı Bulvarında yapılacak olan kavşak tamamlandığında Abide Kavşağından yola çıkan bir araç sırasıyla Balıkayağı Körprülü kavşağı ve devamında yapılacak olan GAP Bulvarı Köprülü Kavşağını da geçerek Şanlıurfa GAP Havalimanına sinyalizasyon sistemi olmadan transit geçiş sağlanmış olacak.

