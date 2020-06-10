YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor

Koramaz Vadisi bilim insanlarının ilgisini çekiyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 10.06.2020 14:48 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin planlı çalışmaları sonucu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Koramaz Vadisi, bilim insanlarının ilgisini çekiyor.Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri’nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin planlı çalışmaları sonucu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Dünya Mirası Geçici Listesi’ne eklenen Koramaz Vadisi, bilim insanlarının ilgisini çekiyor.
Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri’nin eşsiz değerlerinden Koramaz Vadisi’nde incelemelerde bulundu. Koramaz Vadisi’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin öncülüğünde yıllardır süren titiz çalışmalar sonuç getirdi. Bu çalışmaların sonucunda da Koramaz Vadisi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeyi başardı. Tüm bu gelişmelerin ışığında, içerisindeki biyoçeşitlilik, tarihi, doğal ve kültürel zenginlikleri ile Koramaz Vadisi bilim insanlarının da ilgi odağı haline geldi. Bu amaçla Büyükşehir Belediyesi’nin de destekleriyle Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nusret Ayyıldız, Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gökhan Halıcı, Prof. Dr. Ayşe Toluk, Prof. Dr. Cem Vural, Prof. Dr. Abdurrahman Ayvaz, Prof. Dr. Coşkun Tez ve Kayseri Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Özsoy, Koramaz Vadisi’nde araştırmalarda bulundu. Alanında uzman bilim insanlarının gerçekleştireceği araştırmaların ışığında vadideki biyoçeşitlilik tüm detaylarıyla ortaya çıkarılacak. Çalışmalar kapsamında kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlenerek, eylem planı ortaya hazırlanacak. Belirlenecek eylem planı ve konu başlıkları üzerinden çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülecek.
Koramaz Vadisi’ndeki zenginlikleri gün ışığına çıkarmak için yapılan bilimsel araştırmalar Büyükşehir’in destekleri ve birçok bilim insanının da katkısıyla devam edecek ve Koramaz Vadisi, Kayseri’nin önemli turizm değerlerinden birisi haline gelecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Antalya Valisi Ersin Yazıcı oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Doğu Anadolu’da sağanak yağış

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

Ağrı Valisi Süleyman Elban, Adana Valiliğine atandı

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

1 Temmuzda açılacak olan 116 düğün salonunda misafir sayısında azalmaya gidilecek

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Sincanlı vatandaşlar Sera Park’a yeniden kavuştu

Kayseri Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:43
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:51

Kayseri Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şaylan Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Şule Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Merhem Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Yağcı Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Çay Bağları Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Solunum sıkıntısı çeken yeni doğan bebeğin imdadına hava ambulansı yetişti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

Mayıs ayında Erciyes'teki yaylacılara kar sürprizi

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir’in 19 Mayıs mesajı

TAHUD Kayseri Genel Sekreteri Özdemir’in 19 Mayıs mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.