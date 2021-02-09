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Koramaz Vadisi Lavanta Yağı ve Kolonyası üretildi

09.02.2021 12:53 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne geçtiğimiz yıl dikilen lavantalardan yağ ve kolonya üretildi.

Kayseri’de tarihi dokusu ve doğal güzelliğiyle UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne geçtiğimiz yıl dikilen lavantalardan yağ ve kolonya üretildi. Üretici İsmail Kumbara, Büyükşehir Belediyesi destekleriyle 7.5 dönümlük araziye diktiği lavantalardan ‘Koramaz Vadisi’ adıyla ürettiği lavanta yağı ve lavanta kolonyasını Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.
Büyük Bürüngüz, Subaşı, Küçük Bürüngüz, Ağırnas, Turan, Vekse ile Bağpınar mahallelerini içine alan ve yemyeşil örtüsü, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesi’ne giren Koramaz Vadisi’ne 2019 yılında Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle dikilen lavantalardan başarılı sonuç alındı.
Bağpınar Mahallesi’nde çiftçilik yapan İsmail Kumbara, Kayseri Büyükşehir Belediyesi destekleriyle lavanta fidelerini 7.5 dönümlük arazisine ekti. Çiftçi Kumbara, diktiği lavantalardan ilk hasatta 7.5 litre lavanta yağı ve bin litre lavanta kolonyası üretti.
Lavanta yağı ve kolonyasının ismini ‘Koramaz Vadisi’ koyan çiftçi İsmail Kumbara, ilk ürününü Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a takdim etti.
Başkan Büyükkılıç, üreticilere yeni bir kapı açacak çalışmanın ilk meyvelerini aldıklarını belirterek, “Üreticimiz İsmail Kumbara’yı tebrik ediyoruz. Çok yıllık bitki olan lavantadan ilk hasadını yaptı. Büyükşehir Belediyemizin fide destekleriyle diktiği lavantalardan ‘Koramaz Vadisi’ adı altında yağ ve kolonya üretti. Tarihi mirasımız Koramaz Vadisi’nin adını tüm dünyaya duyurma gayretindeyiz” diye konuştu.

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