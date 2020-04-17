Koramaz Vadisi'nin UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne girmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren, Mimar Sinan'ın memleketi Ağırnas'ın da içinde bulunduğu Koramaz Vadisi'nin, kalıcı listeye alınması için bilim adamlarının da bölgeyi sahiplenerek çalışmalar yapması gerektiğini belirtti.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi sınırları içinde bulunan vadinin, Kültepe Höyüğü ile de yan yana olduğunu belirterek, yıllardır bu zenginliklerin hak ettiği şekilde tanıtılamadığını, bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) ve Erciyes Üniversitesi ile bir araya gelerek vadide tespit çalışmaları başlattıklarını dile getiren Büyükkılıç, bölgede Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait izler bulunduğunu aktardı.

Büyükkılıç, Kayseri'nin pek çok güzelliğe ev sahipliği yaptığını ifade ederek, Koramaz Vadisi'nin de bu güzellilerin ve değerlerin simgesi olduğunu dile getirdi.

Vadinin, dünyanın ender bölgelerinden olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, şöyle konuştu: