Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor maçında düdük çalacak.

Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10. maçına çıkacak. 42 yaşındaki Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon 4 Türkiye Kupası 5 Süper Lig olmak üzere 9 müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Kayserispor maçına çıkmayan Gençerler, Antalyaspor’un deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 yenildiği maçı yönetmişti. Tecrübeli hakem, bu sezon 40 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Koray Gençlerler, hakemlik hayatında 8 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Koray Gençerler’in yönettiği maçlarda Kayserispor’un aldığı sonuçlar şöyle:

Kayserispor-Alanyaspor 1-1

Sivasspor-Kayserispor 1-3

Konyaspor-Kayserispor 1-0

Kayserispor-Ankaragücü 2-1

Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3

Kayserispor-Eskişehirspor 1-0

Trabzonspor-Kayserispor 2-1

Hacettepe-Kayserispor 0-0