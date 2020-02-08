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Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek

KAYSERİ HABERLERİ  | 08.02.2020 17:13 | Son Güncelleme

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor maçında düdük çalacak.Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10.

Koray Gençerler ilk kez Kayserispor-Antalyaspor maçı yönetecek

Süper Lig hakemi Koray Gençerler, ilk kez Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor maçında düdük çalacak.
Cemil Usta Sezonu 21.haftasında Kayseri Kadir Has Stadı’nda saat 13.30’da oynanacak olan Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler, bu sezon 10. maçına çıkacak. 42 yaşındaki Manisa Bölgesi hakemi, bu sezon 4 Türkiye Kupası 5 Süper Lig olmak üzere 9 müsabakada düdük çaldı. Bu sezon Kayserispor maçına çıkmayan Gençerler, Antalyaspor’un deplasmanda Kasımpaşa’ya 3-0 yenildiği maçı yönetmişti. Tecrübeli hakem, bu sezon 40 sarı kart 1 kırmızı kart çıkardı. Koray Gençlerler, hakemlik hayatında 8 kez Kayserispor maçı yönetti. Bu maçlarda Kayserispor 3 galibiyet 2 beraberlik 3 yenilgi aldı. Koray Gençerler’in yönettiği maçlarda Kayserispor’un aldığı sonuçlar şöyle:
Kayserispor-Alanyaspor 1-1
Sivasspor-Kayserispor 1-3
Konyaspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Ankaragücü 2-1
Kayserispor-Gençlerbirliği 1-3
Kayserispor-Eskişehirspor 1-0
Trabzonspor-Kayserispor 2-1
Hacettepe-Kayserispor 0-0

Koray Gençerler, Akdeniz temsilcisinin 11 maçında düdük çaldı. Bu maçlarda Antalyaspor 4 galibiyet 1 beraberlik 6 yenilgi aldı. Koray Gençerler’in yönettiği maçlarda Antalyaspor’un aldığı sonuçlar şöyle:
Kasımpaşa-Antalyaspor 3-0
Antalyaspor-Ankaragücü 2-4
Karadeniz Ereğli-Antalyaspor 2-3
Karabükspor-Antalyaspor 1-2
Ç.Rizespor-Antalyaspor 5-1
Antalyaspor-Şanlıurfaspor 1-0
Gaziantepspor-Antalyaspor 3-1
Antalyaspor-Gaziantepspor 0-1
Trabzonspor-Antalyaspor 3-1
Hacettepe-Antalyaspor 1-2
Antalyaspor-İstanbulspor 0-0

Hes Kablo Kayserispor-Antalyaspor maçını yönetecek olan Koray Gençerler’in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Maçın 4.Hakemi Hasan Avcı. Bu maçın VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken, AVAR Hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz yapacak.

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Kocasinan
Ekin Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Göktürk Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Aslı Ünlüel Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Elif Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Hülya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Tekinbey Eczanesi (24 Saat Açık)
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