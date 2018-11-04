Koray Şener için Şükrü Saraçoğlu'nda cenaze töreni düzenlendi

Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı.
Ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda genç Koray için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Şener'in naaşı, Başkan Ali Koç'un da omuzlamasıyla Kocaeli'ye götürüldü.
Törende konuşan Başkan Ali Koç açıklamaları:
"Koray'ın annesi Gülümser hanım, babası Rıfat bey... Büyük ailemizin her bireyi. En zor günümüzde bir aradayız. Bizlere veda eden Korayımıza son görevimizi yerine getirmek için buradayız. Fenerbahçe aşkını kalbinde taşıyan örnek Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye adanmış kısacık bir ömür. Allah takdiri demekten başka hiçbir tesellimiz yok. Arkadaşların seni çalışkan, öz verili, insanlara değer veren, Atatürk'ü çok seven Fenerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. En sevdiğin yerde buradayız. Seni milyonların sevgisiyle uğurluyor. Tarif edilemez üzüntüyle Atamızın huzurunda seni anacağız. Sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Senin koltuğunu hep boş bırakacağız. Kederli ailene, arkadaşlarına, camiamıza başsağlığı diliyorum. Güle güle iyi insan, mekanın cennet olsun."
Mehmet Topal gözyaşlarına hakim olamadı
Cenaze töreninde söz olan Mehmet Topal, "Kelimeler yetersiz. Koray'ın artık bizimle olmamaması, onu unutacağımız anlamına gelmiyor. Bundan sonra Koray'ın annesi annemiz, Koray'ın babası babamız olacak" açıklamasını yaptı.
Kaptanlardan Hasan Ali Kaldırım'ın sözleri:
"Sahaya çıktığımız zaman önce tribüne bakarız ve deplasman tribününde taraftarımızı görünce daha da duygulanırız. Koray da o tribündeydi. Sana sözümüz olsun, bu forma için attığımız her adımda, her mücadelemizde sen olacaksın Koray Şener."
Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası
Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı
Fenerbahçe'den derbi açıklaması!
Schalke 3 - 1 Hannover
Inter 5 - 0 Genoa
Galatasaray'dan çok sert hakem açıklaması!
Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı
Dünya futbolunda deprem! Ligden çekilme planları ortaya çıktı
G.Saray için olay sözler: Teröristlerin arkasına saklanan takım
Yassine Benzia özür diledi
Zlatan Ibrahimovic hakkında Milan iddiası
Adana Demirspor'Da Batuhan Karadeniz ve Murat Akın kadro dışı bırakıldı
Nicklas Bendtner'e 50 gün hapis cezası
Roma Cengiz Ünder'i bırakmayacak
Usain Bolt Central Coast Mariners'ten ayrıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum