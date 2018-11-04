Koray Şener için Şükrü Saraçoğlu'nda cenaze töreni düzenlendi

Cuma günü oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Koray Şener'in cenazesi sabah erken saatlerde Üsküdar Karacaahmet'te bulunan gasilhaneden alındı.

Ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda genç Koray için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen cenaze töreninin ardından Şener'in naaşı, Başkan Ali Koç'un da omuzlamasıyla Kocaeli'ye götürüldü.

Törende konuşan Başkan Ali Koç açıklamaları:

"Koray'ın annesi Gülümser hanım, babası Rıfat bey... Büyük ailemizin her bireyi. En zor günümüzde bir aradayız. Bizlere veda eden Korayımıza son görevimizi yerine getirmek için buradayız. Fenerbahçe aşkını kalbinde taşıyan örnek Fenerbahçeli. Fenerbahçe'ye adanmış kısacık bir ömür. Allah takdiri demekten başka hiçbir tesellimiz yok. Arkadaşların seni çalışkan, öz verili, insanlara değer veren, Atatürk'ü çok seven Fenerbahçe sevdalısı diye anlatıyorlar. En sevdiğin yerde buradayız. Seni milyonların sevgisiyle uğurluyor. Tarif edilemez üzüntüyle Atamızın huzurunda seni anacağız. Sahada mücadele ederken hep kalbimizde olacaksın. Senin koltuğunu hep boş bırakacağız. Kederli ailene, arkadaşlarına, camiamıza başsağlığı diliyorum. Güle güle iyi insan, mekanın cennet olsun."