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Kordon’a nostaljik tramvay geliyor

İZMİR HABERLERİ  | 24.07.2020 10:59 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini başlatıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında hizmet verecek nostaljik tramvay projesini başlatıyor. İzmir’de 1928’den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlanan nostaljik tramvay, Kordon’un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehir içi raylı sistem ağı çalışmaları kapsamında gündeme gelen nostaljik tramvay projesini Kordon’da hayata geçirmek için alt yapı çalışmalarına başlıyor. Kordon’un dokusuna zarar vermemek ve buradaki yeşil alanı korumak amacıyla lastik tekerlekli olarak projelendirilen bataryalı nostaljik tramvaylar için Cumhuriyet Meydanı ile Alsancak Limanı viyadükleri arasındaki bin 660 metrelik güzergahta sahilde kesimindeki toprak yol değerlendirildi. Tramvayların, İzmir’in Kurtuluş coşkusunun 98. kez yaşanacağı 9 Eylül’de hizmet vermeye başlayacağı ifade edildi.

Altyapı çalışmaları başlıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, tramvay güzergahında alt yapı çalışmalarını 30 Ağustos’a kadar tamamlayacak. Çalışmalar kapsamında mevcut toprak yol tramvayın geçişine uygun olarak düzenlenecek. Ayrıca Alsancak Limanı viyadüklerinin bulunduğu alanda bataryalı tramvay vagonlarının park edebilmesi, bakımının ve temizliğinin yapılarak bu vagonların şarj edilebilmesi için bir alan oluşturulacak.

Tramvayların üretimini yerli firma yapıyor
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş tarafından işletilecek nostaljik tramvaylar, İzmir’e 1928 yılı ile 1954 yılları arasında Güzelyalı

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